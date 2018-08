Gli eventi in programma martedì 7 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Cena afgana

Ultimo appuntamento domani martedì 7 agosto, alle 19.30, al garden del Visionario con le cene etniche: a chiudere questa deliziosa (è proprio il caso di dirlo) rassegna sarà una cena afgana a cura del ristorante ‘Kabul House’. Per scoprire il menù, qui.

Vittoria e Adbul

Dopo Philomena e Florence il veterano Stephen Frears ci regala un altro affresco di una donna forte, fautrice del suo destino e di quello del mondo. La regina Vittoria. Vittoria e Adbul racconta la straordinaria storia vera di un’inaspettata amicizia nata tra la regina e il giovane domestico Abdul Karim. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria (interpretata da una magnifica Judy Dench) comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità. La pellicola sarà proiettata martedì 7 agosto alle 21.15 sul grande schermo del cinema all’aperto del Giardino 'Loris Fortuna' di Piazza Primo Maggio.

Incontri di musica da camera

Martedì 7 agosto, alle 21, alla Chiesa di S. Dorotea e Apollonia, nella frazione di Grupignano, appuntamento con Folclore e virtuosismo. La chiesa, mai usata sinora per i concerti degli Incontri, si potrà ascoltare l'ormai di casa violinista Daniel Rowland, che si esibirà assieme alla sua compagna, la geniale violoncellista Maja Bogdanovic, in un repertorio dove folclore e virtuosismo si fondono in in un appassionato unico linguaggio.

Craniarmonie

Martedì 7 agosto alle 20.45 nella Chiesa di San Leonardo a Osais di Prato Carnico, sarà ospite Evocación, un giovane quanto apprezzato trio di chitarristi provenienti dalla Croazia. Info www.carniarmonie.it

Pertegada: la sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Info e programma, qui.

Festa di Vernasso

Immerso nel verde delle valli del Natisone, a Vernasso si organizza ogni anno, da oltre quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L’appuntamento quest’anno è dal 2 al 7 agosto. Info, qui.

Lignano Noir

Valerio Varesi, giornalista e scrittore, autore di numerosi polizieschi e ‘noir’ con risvolti sociali e di alcuni romanzi che riguardano la storia italiana recente, sarà il protagonista della serata di ‘Lignano noir’ che avrà luogo alla Biblioteca Comunale di Lignano martedì 7 agosto con inizio alle 18.30. Si parlerà del ruolo del ‘noir’ nella narrativa italiana contemporanea e del più recente romanzo di Varesi, Il commissario Soneri e la legge del Corano (Milano, Frassinelli).