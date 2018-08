Un Palcoscenico per il Mondo a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO - Lignano torna protagonista della rassegna internazionale ‘Un Palcoscenico per il Mondo’, ideata dal noto musicista e organizzatore culturale Antonio Moccia, secondo una filosofia che abbraccia le culture d’oriente ed occidente perseguendo gli obiettivi delle Vie della Seta aperte da Marco Polo. Il mese di agosto regalerà ai turisti della località balneare friulana due straordinari eventi, con ospiti provenienti da Italia, Spagna, Giappone, Corea e Taiwan. Particolarmente attesa la presenza del corpo di ballo più caratteristico e importante dell’Isola Formosa.

MARTEDÌ 7 AGOSTO, alle 21, all’Arena Alpe Adria, il Festival ‘Un Palcoscenico per il Mondo’ celebrerà il cigno di Pesaro Gioachino Rossini nel centocinquantesimo della morte, con il ritorno del Coro e dell’Orchestra Marco Polo diretta da Roberto Zarpellon, la pianista Sayaka Kodama, Mika Kunii, celebre per essere riconosciuta come ‘il contralto caro a Papa Benedetto XVI’, in virtù di apprezzati concerti alla Sala Nervi e in Vaticano alla presenza del Pontefice. Con loro il mezzosoprano Yu-Hsin Wang, il soprano Myungjae Kho e il baritono Rios Li. Rossini sarà celebrato con grandi arie dalle sue opere più celebri, assieme ai grandi del pantheon operistico dell’Otto e Novecento, come Donizetti, Bellini, Mascagni, all’operetta di Lehar, a Delibes e al tango di Piazzolla.

GRAN FINALE FERRAGOSTANO, mercoledì 15 agosto, alle 21, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, con uno spettacolo dal titolo ‘Musica e Danza’, che sarà coronato dai fuochi d’artificio. Attesissimo il Taiwan Nantou Folk Dance Group, proveniente dall’Isola Formosa, nella regione Nantou di Taiwan, e diretto da Ching Chi, con meravigliose coreografie in abiti tipici per danze di tipo neoclassico, moderno, folkloristico e tradizionale. Con loro Carmen Claure, Stella Moccia, Mika Kunii e Sayaka Kodama e musiche d’ispirazione colta e popolare per un gemellaggio d’arte tra oriente ed occidente a condivisione di un messaggio di pace, amicizia e fratellanza tra i popoli, punto focale e obiettivo principe del festival internazionale ‘Un Palcoscenico per il Mondo’, organizzato da ‘Elevati Anina Mia’ in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso con libera donazione.

Ulteriori informazioni sul sito www.elevatianimamia.it.