Muore a 44 anni durante una gara podistica

SAN PIETRO AL NATISONE – Un 44enne originario delle Valli del Natisone, Andrea Cosmacini, è morto lunedì durante una gara podistica organizzata a San Pietro al Natisone nell’ambito dei festeggiamenti di Vernasso. L’uomo, colonnello in servizio all'Aviazione dell'Esercito, all’improvviso si è accasciato, probabilmente a causa di un malore.

Nonostante i soccorsi prestati dal personale medico già presente in zona, per il 44enne non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ospedale. L’uomo lascia la moglie e i due figli.

Anche se il lavoro l’aveva portato fuori regione, prima a Pisa poi a Roma, Cosmacini tornava ogni estate nella ‘sua’ Vernasso, dove abita ancora la madre. Grande cordoglio nella zona ha provocato la sua scomparsa.