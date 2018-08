Festa del Lampone e del Mirtillo: appuntamento ad Avasinis

TRASAGHIS - Anche quest’anno dal 10 al 12 agosto, per le vie di Avasinis torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi frutti freschi e i loro derivati. Durante la giornata e fino a tarda sera si potranno gustare dolci e tante altre prelibatezze a base di lamponi e mirtilli. Non solo crostate, biscotti, pane, crepes, bomboloni, miele al lampone, gelato artigianale coi lamponi e mirtilli caldi, confetture ma anche i tipici piatti paesani, preparati secondo antiche e segrete ricette. Potrete gustare con gli amici e la famiglia frico, polenta nostrana cotta al momento, frittata col formaggio filante, salam tal aset di lampone, frico cul Sprês, luania tal suf, ridic cu l’ai di Vasinas, formaggio del malgaro, sorprese roventi alla griglia, gli imperdibili gnocchi al lampone e mirtillo, e gli introvabili cjarsons al mirtillo e al lampone. Per dissetarvi potrete bere l’acqua al lampone, l’ottima birra anche al lampone, il sorbetto al lampone o al mirtillo, i migliori vini e una sgnaputa al mirtillo.

Un borgo dalle mille risorse

Avasinis, un punto nella carta geografica, una certezza per i palati più esigenti. Il borgo del Friuli Venezia Giulia ha conquistato una posizione di riguardo nel panorama delle feste mitteleuropee, offrendo in poche centinaia di metri quadrati tra vie e piazzette, benessere, gusto, ritmo e relax. La festa del lampone e del mirtillo vi attende ai piedi del monte Cuar, a pochi Km dal casello autostradale di Gemona – Osoppo, a due passi dal lago dei Tre comuni (o di Alesso, o di Cavazzo e, per altri ancora: il lago vicino ad Avasinis).