Incidenti in montagna: quindicenne ferita in modo grave nel Tarvisiano

TARVISIO - Il Soccorso Alpino e Speleologico è impegnato su due interventi con le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri. Nel Tarvisiano, sul sentiero Cai 611 che collega il rifugio Grego con il bivacco Stuparich, una quindicenne è caduta per alcuni metri in un tratto ripido lungo il bosco procurandosi traumi e fratture agli arti inferiori. Sul posto una squadra del Cnsas Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Sella Nevea. Sul luogo dell’incidente è stato portato in elicottero il team sanitario con il tecnico di elisoccorso dalla centrale operativa di Campoformido. La giovane politraumatizzata, è stata stabilizzata dai sanitari e dal tecnico sulla barella, prelevata con il verricello e condotta direttamente in ospedale.

Il secondo intervento è in corso in questi minuti nella forra del torrente Vinadia. Le squadre di soccorso (sei tra tecnici Cnsas e Guardia di Finanza, una squadra Saf dei Vigili del Fuoco e la squadra Forre del Soccorso Alpino in arrivo) devono recuperare un uomo di nazionalità belga che si è fratturato una caviglia. L’uomo si trova a circa un chilometro dall’uscita della forra ed è riuscito in qualche modo ad allertare i soccorsi tramite la moglie. Occorrerà trasportarlo superando alcun pozze d’acqua, profonde in certi punti quasi due metri, per poterlo consegnare all’elisoccorso oppure all’ambulanza.