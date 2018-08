Al lavoro per risolvere il 'nodo multe' nell'ormai ex Ztl

UDINE - Confcommercio, Consumatori Attivi e Codacons hanno incontrato, nella giornata di martedì 7 agosto, l'Uti 'Friuli Centrale' nella persona del presidente Gianluca Maiarelli il quale, consapevole della situazione che gli utenti del centro storico stanno vivendo per le numerose multe che da un mese a questa parte vengono notificate, ha dato la sua massima disponibilità ad adoperarsi per tentare di trovare una soluzione al problema. Il Tavolo tecnico tra Prefettura, Comando della polizia Locale e Uti è già al lavoro.

«I tempi stringono per trovare una soluzione - sottolinea Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi - poichè il termine di presentazione dei primi ricorsi scade il 3 settembre ed è intenzione di coloro che sono stati sanzionati rivolgersi al Giudice di Pace o al Prefetto per veder tutelata la loro posizione». Ad oggi il guinnes dei primati ce l'ha un commerciante che ha collezionato oltre 230 sanzioni di cui molte ancora da notificarsi. «Necessario - prosegue Passon per Confcommercio - è trovare una soluzione in tempi celeri che possa portare d'ufficio all'annullamento delle sanzioni anche al fine di non aggravare sia gli utenti che l'amministrazione di costi per i ricorsi che non farebbero bene a nessuno».

Corale è dunque stata la richiesta sia di Puschiasis che di Passon per accelerare i tempi per l'accesso al fascicolo da parte di Consumatori Attivi, Codacons e Confcommercio nonchè per fissare un incontro con i tecnici per individuare le strade da percorrere per chiudere questa vicenda in tempi celeri. Venerdì dunque le associazioni saranno al lavoro con il presidente dell'Uti e con il suo segretario generale per cercare di trovare una soluzione.