A Lateis è tempo di ‘Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti’

SAURIS - La ‘Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti’ dedicata non solo alle prelibatezze locali, ma anche alla vita quotidiana nelle casere e alla produzione dei frutti di bosco, torna ad animare a Lateis, dall’11 al 15 agosto.

L’11 AGOSTO - Sabato 11 agosto, dalle 10 alle 19, ci sarà il mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni. Dalle 12 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici e musica in compagnia del gruppo locale dei Pirlvleitars. Alle 15 cooking competition per appassionati di cucina ‘Il miglior dolce con i Piccoli Frutti’, premiazione a cura di una giuria selezionata. Dalle 21 ci scateniamo con la musica di Radio Studio Nord in compagnia di dj Pietro Berti.

IL 12 AGOSTO - Domenica 12 agosto 2018, dalle 10 alle 19 appuntamento con il mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni. Dalle 12 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici, si balla e si canta con i Nicola Straballo Band. Durante la giornata voli panoramici in elicottero alla scoperta delle malghe a cura di Elifriulia.

IL 13 AGOSTO - Lunedì 13 agosto, dalle 11 visite guidate alla scoperta dei Piccoli Frutti presso l’Azienda Agricola Domini Albert a Lateis. Dalle 12 pranzo con menù a base di Piccoli Frutti al Ristorante Riglarhaus e Pa’ Krhaizar (gradita la prenotazione tel. 0433.86049 – 0433.86165). Alle 20.45 al tendone proiezione di filmati sulla storia della Diga del Lumiei e del lago di Sauris, nella ricorrenza dei 70 anni della sua costruzione, a cura del Circolo Culturale Saurano ‘Fulgenzio Schneider’.

IL 14 AGOSTO - Martedì 14 agosto è in programma un laboratorio del fieno. Attività riservata a bambini fino a 12 anni con i genitori, sotto il tendone Festeggiamenti a Lateis, dalle 10 (durata 5 ore, costo 5 euro per i materiali da corrispondere in loco), a cura di Julia Artico Spirito di Bosco, prenotazioni entro le 18 del 13 agosto, al 0433.86076. Dalle 11 visite guidate alla scoperta dei Piccoli Frutti presso l’Azienda Agricola Domini Albert a Lateis. Dalle 12 pranzo con menù a base di Piccoli Frutti al Ristorante Riglarhaus e Pa’ Krhaizar (gradita la prenotazione tel. 0433.86049 – 0433.86165). Dalle 21 è in programma 21 ’Il cielo stellato di Sauris: verso il turismo astronomico’: appuntamento sotto il tendone dei festeggiamenti, intervengono: Antonella Petris: Un Albergo a 1000 stelle; Felice Troiero: Il cielo stellato di Sauris; Fabrizio Marra: Lo sviluppo del Turismo Astronomico e I cieli più belli d’Italia. Info e prenotazioni, qui.

IL 15 AGOSTO - Mercoledì 15 agosto, dalle 10 alle 19, è in programma il mercatino dell’agroalimentare e dell’artigianato con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni. Dalle 12 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici e si balla con la musica di Franco Rosso & Fausto Zarabara. Dalle 15 dimostrazione e prove di mungitura per scoprire la filiera del formaggio.

Info: Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076.