A Ferragosto grotte aperte e sagra dell’Assunta

LUSEVERA - Boom di turisti a Villanova delle Grotte. Durante il mese di agosto le presenze sono in continuo aumento. Il nuovo percorso turistico della Grotta Nuova di Villanova, con i suoi 11 gradi di temperatura, offre sicuro refrigerio e consente di ammirare una delle perle naturali del Friuli Venezia Giulia.

SEMPRE APERTE - Fino alla fine di agosto, la Grotta Nuova e l’Ufficio Iat delle Grotte di Villanova resteranno aperti tutti i giorni, Ferragosto compreso, con orario continuato, dalle 10 alle 18 (partenza ultima visita alle 17.30). Tra gli eventi da segnalare c’è ‘Scent of Deep Gong’, suggestiva meditazione in grotta che si terrà lunedì 13 agosto, nella Sala del Laghetto, con ritrovo alla reception delle grotte alle 18. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Stefano (328.247628) oppure scrivere agli indirizzi stefano@altronde.it o tizcaver@gmail.com.

LA SAGRA DELL’ASSUNTA - C’è particolare attesa anche per l’antica Sagra dell’Assunta, che si svolgerà, il 14 e 15 agosto, nell’area festeggiamenti coperta sulla piazza panoramica della chiesa. Il programma è ricco. Tra gli appuntamenti merita ricordare il raduno delle Fiat 500 con giro panoramico, la marcia non competitiva ‘Camminiamo Insieme – Memorial Franco Negro’, spettacoli di magia con il ‘Mago Deda’. Non mancheranno balli e musica dal vivo. Sarà possibile anche degustare specialità locali come l’ozicana e ottimi vini come il ramandolo Docg e il Bordeaux ‘made in Friuli’.

Info per le visite in grotta ai numeri 0432.787915 – 320.4554597 – 389.4488965.