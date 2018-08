Al Mr. Charlie la colorata Flower of love, siete pronti?

LIGNANO - Ritorna l’appuntamento più colorato dell’estate, ritorna Charlie Brown, l'unica serata dal mood vintage che vi permetterà di ballare fino all’alba, sotto le stelle, all’interno della discoteca Mr Charlie, allestita per l’occasione in stile ibizenco. Domenica 12 agosto vivi the Flower of Love a Lignano Sabbiadoro.

LA SERATA - Lo slogan della serata è quella ‘facciamo l'amore e non la guerra’ come ai tempi di Woodstook. La location è il club d'eccellenza della località turistica friulana: la discoteca Mister Charlie di Lignano Riviera, pronta da accendere le notti d’estate ed ad accogliere i partecipanti dell’evento esclusivo Dalla consolle i dj daranno vita ad un vero e proprio viaggio dalla musica in vinile originale degli anni Settanta e Ottanta fino ai successi di oggi. Una serata aperta a tutti con l'obiettivo di far ballare giovani e meno giovani, resa memorabile anche grazie all'animazione straordinaria dal Flower Power parade.

CENA - Il locale, per l'occasione, sarà allestito a tema: non mancheranno colori e corone di fiori, il resto lo faranno i partecipanti alla serata che potranno studiare un outfit studiato appositamente per l'occasione. Spazio quindi a travestimenti e a look a tema per una notte memorabile. Cena a Buffet dalle ore 21(solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti) con acqua e vino al calice.

Info & Prenotazioni cena a buffet e tavoli: 345.2655945 | info@ceghefaccio.com | Facebook |