Corgnolo: arriva la Sagra del Toro

PORPETTO – Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco il programma completo.

SABATO 11 AGOSTO - Dalle 18, apertura dei chioschi, fiera mercato e pesca di beneficienza. Dalle 20, esibizione hip hop della scuola ’Zeus Dance studio’. Dalle 21, serata danzante con l’orchestra ’Daniela Nespolo’. Alle 23.30, estrazione della tombola: cinquina 300 euro, 1^ Tombola 1200 euro, 2^ tombola 500 euro. Sotto il ‘Tendone giovani’, alle 22, appuntamento con Tirradio.

DOMENICA 12 AGOSTO - Alle 4.30 del mattino, apertura della 35° mostra ornitologica e avicunicola. Alle 8.30, apertura della 34° mostra-esposizione canina. Alle 10, apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficienza. Alle 11, premiazioni mostre. Alle 21, serata danzante con l’orchestra ’Chiara magic music’. Alle 22, spettacolo di danze latino americane presentato dall'Asd G&S ’Dance academy’. Alle 22, Sotto il ‘Tendone giovani’, Fandango.

MARTEDÌ 14 AGOSTO - Si comincia alle 18 con l’apertura dei chioschi, della fiera mercato e della pesca di beneficienza. Alle 21 serata danzante con l’orchestra ’Giuliano i i baroni’. Alle 23.30, estrazione della tombola: cinquina 300 euro, 1^ Tombola 1200 euro, 2^ tombola 500 euro. Sotto il ‘Tendone giovani’, alle 22, appuntamento con Area G on tour maistaffers.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO - Dalle 18, apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficienza. Dalle 21, serata danzante con l’orchestra ’Ilaria e i senso unico’. Alle 22 esibizione del gruppo ’Note di zenzero’, danza del ventre. Al tendone giovani, dalle 22, Rock’N Dono, serata di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

VENERDÌ 17 AGOSTO - Dalle 18, apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficienza. Dalle 21, serata danzante con l’orchestra ’Stefania e i mamma mia’. Al tendone giovane, dalle 22, dj Alex Batti e stridule.

SABATO 18 AGOSTO - Dalle 17.30, 2^ color tor run. Alle 18, apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficienza. Dalle 21, serata danzante con l’orchestra ’Marilisa Maniero e Marco Neri’. Alle 23.30, estrazione della tombola: cinquina 300 euro, 1^ Tombola 1200 euro, 2^ tombola 500 euro. Sotto il ‘Tendone giovani’, alle 22, appuntamento con gli Absolute 5.

DOMENICA 19 AGOSTO - Si comincia al mattino, dalle 9 con il 1° raduno Vespa, Lambretta e moto d’epoca. Alle 10, apertura chioschi, fiera mercato e pesca di beneficienza. Alle 18, itineranti ‘DiscoStajare StreetBand’. Alle 21, serata danzante con l’orchestra ’Novanta’. Dalle 22, al tendone giovani, Living Dolls.