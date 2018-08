Tentato furto a un distributore di carburanti: fermati due minori albanesi

MAJANO - I carabinieri della Stazione di Majano, nel corso delle ricerche dei responsabili del tentato furto a un distributore di carburanti di Udine, hanno stretto il cerchio attorno a due albanesi minorenni, di 17 e 16 anni, domiciliati in una struttura di accoglienza cittadina, subito individuati e bloccati.

I due ragazzi, poco prima, utilizzando una flex, avevano cercato di aprire la cassaforte della colonnina sef service del distributore, venendo però disturbati dal sistema d’allarme entrato in funzione. Ai due giovani si è giunti attraverso l’esame delle videocamere di sorveglianza di cui il distributore è dotato.

I due giovani sono stati deferiti in stato di liberà all’Autorità giudiziaria per i minorenni con l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e riportati al Centro di accoglienza. Gli strumenti da scasso sono stati invece sequestrati.