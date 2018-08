Fiamme alla Modulblok: sul posto i Vigili del Fuoco

AMARO – Fiamme alla Modulblok di Amaro, azienda specializzata nella realizzazione di scaffalature in metallo. L’allarme è scattato nella mattinata di mercoledì 8 agosto poco dopo le 8, quando alcuni dipendenti si sono accorti che da uno dei capannoni fuoriusciva una densa colonna di fumo nero. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo e della Protezione Civile di Amaro, che in breve tempo sono riusciti a bloccare e circoscrivere l’incendio.

Le fiamme sarebbero divampate dal reparto carpenteria. I danni sono stati ingenti ma l’attività dell’azienda non è stata compromessa e dopo un breve stop, è potuta riprendere come al solito. Ancora da chiarire le cause del rogo.