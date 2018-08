'Congelati' i 30 milioni di euro per il recupero dell’ex Caserma Osoppo

UDINE - Il decreto Milleproroghe riceve il ‘sì’ del Senato e il Pd udinese insorge. Del Torre, Meloni e Paviotti ‘lasciano’ a Facebook i loro commenti di disapprovazione: «Mentre Sindaco e Giusta sono in ferie (non si riuniranno per un mese intero) il Governo che dovrebbe essere loro amico, toglie a Udine circa 30 milioni di euro. - spiega l’ex assessore Cinzia Del Torre che ironizza - Buone vacanze al Sindaco, meno ai cittadini udinesi».

PAVIOTTI - Entra più nel dettaglio la consigliera Monica Paviotti che sottolinea come «Lega e M5S tolgono gli stanziamenti al Piano periferie del precedente Governo. Questo comporta che a Udine il progetto Experimental City di quasi 30milioni, già stanziati, riguardante Udine Est e tutta l’area dell’ex caserma Osoppo, creato per migliorare la qualità della vita di un’ampia zona della città, sarà bloccato per almeno due anni. Assurdo togliere i soldi alle periferie, assurdo bloccare progetti già finanziati e avviati, assurdo agire contro l’interesse dei cittadini per mera ripicca politica».

MELONI - E chiude Eleonora Meloni che allegando un’immagine sottolinea: «Ecco come non rinascerà la zona di Udine est: grazie infatti al ‘governo del cambiamento’ i fondi sono stati bloccati». Meloni prosegue chiarendo che «per quanto riguarda la città di Udine, dobbiamo arrenderci al fatto che i 18 milioni di euro - a cui si sarebbero sommati ulteriori 12 milioni fondi privati - destinati per il recupero dell’area dell’ex Caserma Osoppo non li vedremo più. Auspico - prosegue - una ferma presa di posizione da parte del sindaco Fontanini e del vicesindaco Michelini che proprio poche settimane fa elogiavano il progetto da noi preparato. Un danno enorme per tutto il Fvg che si vede privato di 80 milioni di euro fondamentali per il rilancio delle nostre comunità".