Gli eventi in programma giovedì 9 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Cinema all’aperto

Sul grande schermo all’aperto del Giardino «Loris Fortuna» di Piazza Primo Maggio arriva giovedì 9 agosto alle 21.15 Favola, versione cinematografica dello spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Filippo Timi.

Un viaggio nei primordi dell’alpinismo

Con Melania Lunazzi (giovedì 9 agosto, alle 21, a Cjasa dai Fornes a Forni di Sopra), coautrice assieme a Caterina Ferri, Antonio Massarutto e Antonio Giusa di due agili volumi dedicati ai pionieri dell’alpinismo ristampati in questi ultimi mesi e autrice della riscoperta e valorizzazione di due figure originali e avventurose come Belsazar Hacquet e Napoleone Cozzi, faremo un viaggio nei primordi dell’alpinismo, ricordando personaggi dimenticati, salite intraprese da giovani esploratori, il clima storico, i primi rifugi e le guide alpine. Info, qui.

VisioJazz

Chiusura con i fuochi di artificio per VisioJazz grazie ad un altro ospite d’eccezione: a salire sul palco del VISIO SUMMER GARDEN domani giovedì 9 agosto alle 19.30 il sassofonista Francesco Bearzatti! Con lui sul palco ci saranno Rosa Brunello al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria. Il concerto sarà ad ingresso libero e, in caso di maltempo, si svolgerà al 1° piano del Visionario.

Incontri di musica da camera

Giovedì 9 agosto, alle 21, alla Chiesa di San Biagio: ‘Grand Tour, viaggio in Italia - Souvenir de Florence». In concerto Daniel Rowland, violoncello barocco,Maja Horvat, clavicembalo, Yuval Gotlibovich, viola, Maja Bogdanovich, violoncello, Zoran Markovic, contrabbasso. Musiche di A. Vivaldi, L. Boccherini, P.I. Čajkovskij.

OltreConfine

Si avvia alla conclusione il lungo, emozionante percorso della «passeggiata teatrale» nel progetto OltreConfine 1918/2018, che venerdì 9 agosto arriva a Santa Maria La Longa. Il percorso teatrale «In cammino: la pace dei morti, il silenzio dei vivi» prenderà le mosse alle 20.45 dall’ex convento delle Clarisse in località Mereto di Capitolo e attraverserà strade e argini avvolgendo il filo rosso della memoria a 100 anni dalla fine della Grande Guerra.

L’evento teatrale si configura come una processione laica, sulla quale il direttore artistico Francesco Accomando, Giampaolo Fioretti e Gianni Russo di Cikale Operose hanno lavorato per due mesi con un gruppo di attori non professionisti nella costruzione di una restituzione drammaturgica delle memorie raccolte.

Carniarmonie

Giovedì 9 agosto alle 20.45 nella Pieve di San Martino a Villa di Verzegnis, il Trio formato da Anton Martynov al violino, Alberto Casadei al violoncello e Elisa Tomellini al pianoforte, sarà protagonista di un concerto che vedrà l’esecuzione di numeri d’opera 1 tratti dal repertorio cameristico di Beethoven, Franck e Mendelssohn. Dei primi due la «Sonata per violino e pianoforte», del terzo il «Trio in re minore op. 49». www.carniarmonie.it

Incontri con l’autore e con il vino

Il suo esordio letterario, Eppure cadiamo felici, è stato il libro rivelazione del 2017, presto diventerà un film e l’autore continua a essere un insegnante «celebrità» sulla rete. E giovedì 9 agosto, Enrico Galiano sarà alle 18.30 al Palapineta per la rassegna «Incontri con l’autore e con il vino» per presentare – intervistato dalla giornalista Elisabetta Pozzetto – Tutta la vita che vuoi, il suo nuovo romanzo edito da Garzanti. Com’è d’uso nella rassegna letteraria di Lignano, all’appuntamento il dialogo si abbinerà a una cantina del territorio: giovedì 9 agosto De Lorenzi Vini di Pravisdomini (PN) proporrà in degustazione un vino dal profumo delicatamente floreale ma con un sapore pieno con retrogusto di mandorla amara, il Friulano Doc Friuli Grave 2017.

Nuova edizione per Microfestival

Il tour partirà il 7 agosto da Lase (Drenchia), dalle 18, alla piazza del paese. Il giorno seguente la tappa sarà Taipana, l’appuntamento, alla stessa ora, è alla piazza della chiesa. Giovedì 9 agosto, a Lusevera, sempre dalle 18, partenza dall’osteria Bar Do - Nova Coop. Venerdì 10, a Dordolla, sempre in piazza, sempre alle 18. Per finire, sabato 11 agosto, a Prato Carnico, dalle 18 alle 23, partenza dalla piazzetta con la fontana. Maggiori info, qui.