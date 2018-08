Lignano: 12enne si tuffa in mare ma a causa dei crampi rischia di annegare

LIGNANO - Un tuffo in mare alla ricerca di un po’ di refrigerio stava per costare la vita a una 12enne austriaca. La ragazzina voleva farsi una nuotata, si è quindi lanciata in acqua all’altezza dell’ufficio spiaggia 1, a Lignano Sabbiadoro. Non appena entrata mare, però, le sono venuti dei crampi alle gambe e la giovane non è più riuscita a nuotare. Pochi secondi ed è finita sotto il pelo dell’acqua.

I SOCCORSI - Provvidenziale il rapido intervento dei bagnini che sono riusciti a portarla sulla spiaggia prima che annegasse, come anticipato dal Messaggero Veneto. La 12enne era in stato di semincoscienza quando è stata raggiunta dai guardiaspiaggia. Una volta sulla battigia i bagnini l’hanno aiutata a espellere l’acqua ingerita e quindi le hanno somministrato dell’ossigeno. Nel frattempo sono stati raggiunti dai sanitari del 118 che hanno preso in carico la malcapitata e l'hanno trasportata al pronto soccorso della località balneare per i dovuti accertamenti.