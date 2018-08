Pontebba: infortunio sul lavoro al Palaghiaccio

PONTEBBA - Infortunio sul lavoro a Pontebba. L’incidente si è verificato al Palaghiaccio dove un uomo è stato colpito da una grande trave (circa 4 metri), rimanendo ferito a una gamba.

I SOCCORSI - L’uomo - un 66enne di nazionalità albanese, residente a Reana del Rojale - è dipendente di una ditta esterna ed era impegnato in alcuni lavori di manutenzione. A soccorrerlo per prime sono state le persone presenti al Palaghiaccio al momento dell’incidente che hanno chiamato il numero unico di emergenza, 112, per chiedere l’intervento dei soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari hanno trasportato l’uomo all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Tarvisio.