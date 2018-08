Furto di abbigliamento per oltre 400 euro: 2 arresti

MARTIGNACCO – Hanno rubato abbigliamento sportivo per 400 euro grazie all’ausilio di una borsa ‘schermata’ e quindi ‘invisibile’ ai sistemi antitaccheggio. I due ladri sono stati fermati e arrestati. Entrambi cittadini stranieri devono rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato in concorso e ricettazione.

L’ARRESTO - A bloccare la coppia - un algerino di 26 anni e un marocchino di 32 - ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Martignacco intervenuti al centro commerciale ‘Città Fiera’. I due poco prima, in concorso tra loro, avevano occultato in una borsa schermata alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 400 euro, sottratti in un negozio di abbigliamento sportivo. Il 32enne, inoltre, indossava un paio di scarpe sportive, del valore di 50 euro, rubate in un negozio di calzature che si trova sempre nel centro commerciale.

DIRETTISSIMA - I due stranieri sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto il rito direttissimo. La merce è stata restituita ai negozi dai quali era stata sottratta e la borsa schermata è stata sequestrata.