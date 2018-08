Incidente fra due auto: una persona elitrasportata a Udine

MUZZANA DEL TURGNANO - Incidente stradale fra due veicoli, a Muzzana del Turgnano, nella mattinata del 9 agosto. Non erano ancora le 10 del mattino quando è arrivata una richiesta di aiuto al numero unico di emergenza, 112. Dalla centrale Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) di Palmanova sono stati inviati sul posto un’ambulanza e l’elicottero decollato dalla base di Campoformido.

L’INCIDENTE - Giunti lungo la strada regionale 353, i sanitari hanno soccorso quattro persone rimaste coinvolte nell’incidente e che si trovavano a bordo dei due mezzi, uno dei quali è finito nel fossato adiacente la strada. Dei quattro feriti, tre hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Una quarta persona, invece è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Latisana, che si sono occupati dei rilievi del caso, e i vigili del fuoco.