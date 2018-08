Gli eventi in programma venerdì 10 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Laguna Jazz

Si partirà venerdì 10 agosto con il Let’s play Quintet, composto da Ettore Masin (sassofoni), Mario ‘Zivas’ Cavacece (tromba), Ruggero Burigo (chitarra), Nello Da Pont (batteria) e Carlo Franceschinis (contrabbasso). Nata tra i boschi e le montagne del Bellunese, in questa formazione la musica scorre come un fiume che dalla montagna incontra il mare, in un'esplosione di sonorità. maggiori info, qui.

Gemitaiz a Lignano

È partito da Napoli l’8 giugno il nuovo ‘Paradise Lost Live Tour’ di Gemitaiz, stella del rap italiano che negli ultimi anni ha saputo prendersi la scena e collezionare una lunga serie di dischi d’oro e di platino. Dopo i concerti di Fabri Fibra e lo strepitoso sold out di Sfera Ebbasta, l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro si prepara a ospitare il concerto di un altro king del rap italiano, Gemitaiz appunto, il cui unico live in Friuli Venezia Giulia è in programma venerdì 10 agosto. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dello spettacolo domani a partire dalle 17.00. Per facilitare la permanenza del pubblico ed evitare la creazione di lunghe code all'esterno dell'Arena Alpe Adria, l'area verde antistante l'arena sarà aperta ai fan muniti di biglietto già a partire dalle 17.00. Lo spazio sarà provvisto di servici igienici, acqua e aree ristorazione. Le porte dell’area concerto apriranno poi alle 19.00 in vista del live che inizierà alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Loving Vincent

Loving Vincent sarà in programma venerdì 10 agosto alle 21.15 al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio! Ricordiamo che Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal CEC - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle ore 21.15. In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario (via Asquini 33).

Carniarmonie

I tre intermezzi tra Palandrana vecchia vedova e Zamberlucco giovine da bravo, musicati da Alessandro Scarlatti, sono le opere in costume che andranno in scena venerdì 10 agosto alle ore 20.45 al Teatro Italia di Pontebba per Carniarmonie. La produzione di Pontebba sarà in grado di presentare questo tris di chicche teatrali del miglior Scarlatti, secondo una sensibilità rivolta al contemporaneo, nel rispetto della filologia. www.carniarmonie.it

Festa del Lampone e del Mirtillo ad Avasinis​​​​​​​

Anche quest’anno dal 10 al 12 agosto, per le vie di Avasinis torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi frutti freschi e i loro derivati. Info e programma, qui.

Nuova edizione per Microfestival​​​​​​​

Il tour partirà il 7 agosto da Lase (Drenchia), dalle 18, alla piazza del paese. Il giorno seguente la tappa sarà Taipana, l’appuntamento, alla stessa ora, è alla piazza della chiesa. Giovedì 9 agosto, a Lusevera, sempre dalle 18, partenza dall’osteria Bar Do - Nova Coop. Venerdì 10, a Dordolla, sempre in piazza, sempre alle 18. Per finire, sabato 11 agosto, a Prato Carnico, dalle 18 alle 23, partenza dalla piazzetta con la fontana. Maggiori info, qui.

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Pertegada: la sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Info e programma, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

Alpenfest 2018

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Il programma, qui.