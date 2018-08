Gli eventi in programma sabato 11 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'11 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

No Borders Music Festival

Sarà il leggendario musicista californiano Ben Harper, uno tra i più importanti cantautori, chitarristi e performer di tutti i tempi, vincitore di 3 Grammy Awards, l’atteso protagonista del «gran finale» del No Borders Music Festival con un esclusivo show voce e chitarra in programma sabato 11 agosto alle ore 2 del pomeriggio ai Laghi di Fusine, i bellissimi laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart. I biglietti per il concerto sono esauriti da diversi mesi e pertanto non saranno acquistabili nemmeno il giorno del concerto.

Tango’s evening

Sabato 11 agosto, alle 21, al Teatro Adelaide Ristori andrà in scena ‘Tango’s evening’: la serata sarà dedicata al repertorio del Tango, con il bandoneonista argentino Marcelo Nisinman, Daniel Rowland al violino, Zoran Markovic al contrabbasso e Anthony Hewitt al pianoforte.

Festival di Majano

Entra sempre più nel vivo il calendario della 58° edizione del Festival di Majano. Weekend ricchissimo di appuntamenti quello alle porte, con protagonista assoluto il musical più amato di sempre: Grease. Appuntamento a sabato 11 agosto, con inizio alle 21.30. Biglietti ancora in vendita su Ticketone e alle biglietterie dello spettacolo dalle 18.30 di sabato, info su www.azalea.it .

Alpenfest 2018

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Il programma, qui.

Sagra del Toro

Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Il programma della giornata è disponibile qui.

Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti

La ‘Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti’ dedicata non solo alle prelibatezze locali, ma anche alla vita quotidiana nelle casere e alla produzione dei frutti di bosco, torna ad animare a Lateis, dall’11 al 15 agosto. Il programma, è qui.

Festeggiamenti di San Rocco

Nuovo appuntamento con i tradizionali Festeggiamenti di San Rocco. La manifestazione organizzata dal Comitato Borgate del Centro Storico si terrà dal 10 al 16 agosto, con un unico stop lunedì 13. I dettagli, qui.

Festa del Lampone e del Mirtillo ad Avasinis

Anche quest’anno dal 10 al 12 agosto, per le vie di Avasinis torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi frutti freschi e i loro derivati. Info e programma, qui.

Nuova edizione per Microfestival

Il tour partirà il 7 agosto da Lase (Drenchia), dalle 18, alla piazza del paese. Il giorno seguente la tappa sarà Taipana, l’appuntamento, alla stessa ora, è alla piazza della chiesa. Giovedì 9 agosto, a Lusevera, sempre dalle 18, partenza dall’osteria Bar Do - Nova Coop. Venerdì 10, a Dordolla, sempre in piazza, sempre alle 18. Per finire, sabato 11 agosto, a Prato Carnico, dalle 18 alle 23, partenza dalla piazzetta con la fontana. Maggiori info, qui.

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Pertegada: la sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Info e programma, qui.

Sagre d'Avost e dai Gjambars di Flum

Da mezzo secolo a Castions delle Mura si fa sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq (in via Lombardia 6) illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della manifestazione. Nel 2018 l’appuntamneto è dal 4 al 15 agosto. Info, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

‘Palio das Cjarogiules’

Tutto pronto per l'edizione 2018 del ‘Palio das Cjarogiules – Palio di Paluzza’ e ‘Golosez Amor di Contrade’ che ormai è giunto alla sua 34^ edizione ed è in programma l’11 e il 12 agosto. I dettagli, qui.

Laguna Jazz

Sabato 11 agosto sarà la volta del Filippo Orefice Trio, composto da Filippo Orefice al sax tenore, Mauro Costantini all’organo e Andrea Pivetta alla batteria. Info, qui.

Carniarmonie

Sabato 11 agosto alle ore 20.45 nella Chiesa di San Matteo a Ravascletto, concerto vocale da camera con l’Ensemble Preludio, un quartetto artisti tra Italia, Albania e Georgia, composto dal soprano Elizaveta Martirosyan, dal tenore Fabrizio Mercurio, Pirro Gjikondi al violino e Leonardo Locatelli al pianoforte. www.carniarmonie.it

Cinema in spiaggia

Sarà possibile vedere il nuovo capitolo dell'Universo Marvel, in sala dal 14 agosto, ma a Lignano già sabato 11 agosto (alle 21 al Cinema in Spiaggia, all'ufficio spiaggia 19 Sabbiadoro) Ant-Man and The Wasp. Domenica 12 agosto sarà la volta dell'attesissimo seguito di Mamma Mia! sempre con un cast stellare, solo per citare qualcuno Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried... che potremo ritrovare in sala a metà settembre.