Gli eventi in programma domenica 12 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Sagra del Toro

Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Il programma della giornata è disponibile qui.

Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti

La ‘Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti’ dedicata non solo alle prelibatezze locali, ma anche alla vita quotidiana nelle casere e alla produzione dei frutti di bosco, torna ad animare a Lateis, dall’11 al 15 agosto. Il programma, è qui.

Festa del Lampone e del Mirtillo ad Avasinis

Anche quest’anno dal 10 al 12 agosto, per le vie di Avasinis torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi frutti freschi e i loro derivati. Info e programma, qui.

Festival di Majano

Entra sempre più nel vivo il calendario della 58° edizione del Festival di Majano. Appuntamento musicale molto sentito in tutta la comunità collinare è poi quello poi con il concorso canoro «Un Gallo per l’Estate», giunto alla sua 21° edizione, che vedrà la grande finaledomenica 12 agosto alle 21.30 nell’Area Concerti, con ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno dell’Auditorium. Sempre domenica, dalle 11 del mattino nello spazio enoteca, appuntamento con la cucina sana, sensibile e speciale e la degustazione: «Atmosfere e sapori del gelato: gusti e profumi del re dell’estate», appuntamento organizzato da Integraldo (info e iscrizioni al 3490587353).

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Pertegada: la sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Info e programma, qui.

Sagre d'Avost e dai Gjambars di Flum

Da mezzo secolo a Castions delle Mura si fa sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq (in via Lombardia 6) illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della manifestazione. Nel 2018 l’appuntamneto è dal 4 al 15 agosto. Info, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

‘Palio das Cjarogiules’

Tutto pronto per l'edizione 2018 del ‘Palio das Cjarogiules – Palio di Paluzza’ e ‘Golosez Amor di Contrade’ che ormai è giunto alla sua 34^ edizione ed è in programma l’11 e il 12 agosto. I dettagli, qui.

La marcia in Rosa nelle Valli

Un evento sportivo e culturale dedicato alle donne e alla prevenzione delle malattie oncologiche. Organizzato a San Leonardo, nelle Valli del Natisone propone due splendidi itinerari alla scoperta di un territorio magico Due percorsi ideati per consentire la partecipazione sia ai più allenati che a chi non si è mai spinto oltre la semplice passeggiata, in un ambiente particolarmente affascinante: le Valli del Natisone. Info, qui.

Laguna Jazz

Domenica 12 agosto incursione nella musica classica, con l’ensemble Calliope, un quartetto di recente formazione i cui componenti provengono tutti dal conservatorio ‘Giuseppe Tartini’ di Trieste, dove si sono brillantemente diplomati. Il repertorio proposto, arrangiato dal quartetto stesso, spazia dall’opera alla musica da camera, dal musical alle colonne sonore firmate da alcuni tra i più grandi compositori del genere, senza trascurare naturalmente la tradizione italiana. Ne fanno parte Stefania Bertoldi (pianoforte), Alessandro Mele (violino), Anna Prearo (flauto) ed Elisabetta Spinelli (soprano). Info, qui.

Flower of love al Mr. Charlie

itorna l’appuntamento più colorato dell’estate, ritorna Charlie Brown, l'unica serata dal mood vintage che vi permetterà di ballare fino all’alba, sotto le stelle, all’interno della discoteca Mr Charlie, allestita per l’occasione in stile ibizenco. Domenica 12 agosto vivi the Flower of Love a Lignano Sabbiadoro.Dettagli, qui.

Alpenfest 2018

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Il programma, qui.

Festeggiamenti di San Rocco

Nuovo appuntamento con i tradizionali Festeggiamenti di San Rocco. La manifestazione organizzata dal Comitato Borgate del Centro Storico si terrà dal 10 al 16 agosto, con un unico stop lunedì 13. I dettagli, qui.

Carniarmonie

Domenica 12 agosto, alle 20.45, nella Pieve di S. M. Annunziata di Castoia di Socchieve, il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste e l’Ensemble di musica antica La Chimera, saranno gli interpreti della «Misa Criolla», o «Misa de Indios», una straordinaria silloge di brani antichi pensata come un articolato percorso che si snoda attraverso la storia dell’altipiano andino, lungo la meseta del Collao fino al Perù, Bolivia e Cile. www.carniarmonie.it