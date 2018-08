Gli eventi in programma lunedì 13 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti

La ‘Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti’ dedicata non solo alle prelibatezze locali, ma anche alla vita quotidiana nelle casere e alla produzione dei frutti di bosco, torna ad animare a Lateis, dall’11 al 15 agosto. Il programma, è qui.

Šmarna Miša

La Val Resia e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la ’Šmarna Miša’. La festa si svolgerà nelle giornate di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 agosto in località Prato di Resia. Il programma, qui.

Alpenfest 2018

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Il programma, qui.

Pertegada: la sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Info e programma, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

Cinema in spiaggia

La settimana riprenderà con la terza anteprima, lunedì 13 agosto (alle 21 al Cinema in Spiaggia, all'ufficio spiaggia 19 Sabbiadoro), quella di Come ti divento bella, una commedia che parla di fiducia in se stessi con Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski e Naomi Campbell che ritroveremo in sala a fine mese.

Carniarmonie

Lunedì 13 agosto alle ore 20.45 nella Chiesa di San Floriano a Raveo, ritorna per Carniarmonie un duo di musicisti davvero notevole e particolarmente apprezzato: il trombettista Oliver Lakota e l’organista Pavel Svoboda. www.carniarmonie.it