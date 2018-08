Gli eventi in programma martedì 14 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Carolina Kostner a Pontebba

E’ tutto pronto al Palaghiaccio di Pontebba dove nella serata di martedì 14 agosto, dalle 21.15, si esibirà tutta la nazionale di pattinaggio artistico. Regina della serata sarà la pluricampionessa italiana Carolina Kostner. Info, qui.

Le Voci del Bosco

I boschi della Val Resia sono luoghi meravigliosi di giorno e incantati di notte. Martedì 14 agosto, alle 20, partirà l’escursione notturna (adatta a tutti) dal titolo ‘Le voci del bosco’. Info, qui.

Alpenfest 2018

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Il programma, qui.

Šmarna Miša

La Val Resia e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la ’Šmarna Miša’. La festa si svolgerà nelle giornate di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 agosto in località Prato di Resia. Il programma, qui.

Sagra del Toro

Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagra dell’Assunta

Torna l’antica Sagra dell’Assunta a Villanova delle Grotte, appuntamento il 14 e 15 agosto, nell’area festeggiamenti coperta sulla piazza panoramica della chiesa. Info, qui.

Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti

La ‘Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti’ dedicata non solo alle prelibatezze locali, ma anche alla vita quotidiana nelle casere e alla produzione dei frutti di bosco, torna ad animare a Lateis, dall’11 al 15 agosto. Il programma, è qui.

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Sagre d'Avost e dai Gjambars di Flum

Da mezzo secolo a Castions delle Mura si fa sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq (in via Lombardia 6) illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della manifestazione. Nel 2018 l’appuntamneto è dal 4 al 15 agosto. Info, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

Manuel

Martedì 14 agosto, alle 21.15, al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna, sarà la volta di Manuel, pluripremiata opera prima di Dario Albertini.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

Laguna Jazz

Martedì 14 agosto toccherà di nuovo a una formazione jazz, il Mirko Cisilino Trio, composto da Mirko Cisilino (tromba), Simone Serafini (contrabbasso) e Marco D’Orlando (batteria). Dettagli, qui.

Festeggiamenti di San Rocco

Nuovo appuntamento con i tradizionali Festeggiamenti di San Rocco. La manifestazione organizzata dal Comitato Borgate del Centro Storico si terrà dal 10 al 16 agosto, con un unico stop lunedì 13. I dettagli, qui.

Incontri di musica da camera

Chiusura degli Incontri di Musica da Camera il 14 agosto, alle 21, a Palazzo de Nordis, con un altro omaggio beethoveniano. All'esecuzione della sonata ‘Al Chiaro di luna’ da parte di Nino Gvetadze faranno eco più composizioni, che vedranno nel notturno e nel paesaggio la loro essenza musicale.

Nei suoni dei luoghi

Nuovo appuntamento martedì 14 agosto, alle 20.30, nella suggestiva cornice di Villa Tissano - località Tissano (Ud) o, in caso di maltempo, a Villa Mauroner. Info, qui.

Carniarmonie

È un duo di giovani e riconosciuti musicisti friulani la formazione ospite al concerto di martedì 14 agosto alle 20.45 nella Chiesa di San Bartolomeo e San Rocco a Voltois di Ampezzo. Plurititolati e premiati, con una notevole attività concertistica all’estero, sono il pianista Sebastiano Mesaglio e il sassofonista Alex Sebastianutto. www.carniarmonie.it.