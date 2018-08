Gli eventi in programma a Ferragosto in Fvg!

FVG - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 agosto, in Friuli Venezia Giulia, eccoli.

UDINE

Spettacolo pirotecnico a Lignano

Classico e tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio di ferragosto a Lignano Sabbiadoro! Anche quest'anno nei pressi di terrazza mare avrà luogo questa stupenda cornice con i fuochi pirotecnici sul mare di Lignano. l'appuntamento è per il 15 agosto alle 23. C'è la possibilità di prenotare la cena di ferragosto alla terrazza a mare, quindi essere affacciati in prima fila e godere una vista mozzafiato.

Sagra del Toro

Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagra dell’Assunta

Torna l’antica Sagra dell’Assunta a Villanova delle Grotte, appuntamento il 14 e 15 agosto, nell’area festeggiamenti coperta sulla piazza panoramica della chiesa. Info, qui.

Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti

La ‘Festa del formaggio di malga e dei piccoli frutti’ dedicata non solo alle prelibatezze locali, ma anche alla vita quotidiana nelle casere e alla produzione dei frutti di bosco, torna ad animare a Lateis, dall’11 al 15 agosto. Il programma, è qui.

Un Palcoscenico per il Mondo

Mercoledì 15 agosto, alle 21, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, con uno spettacolo dal titolo ‘Musica e Danza’, che sarà coronato dai fuochi d’artificio. Attesissimo il Taiwan Nantou Folk Dance Group, proveniente dall’Isola Formosa, nella regione Nantou di Taiwan, e diretto da Ching Chi, con meravigliose coreografie in abiti tipici per danze di tipo neoclassico, moderno, folkloristico e tradizionale. Con loro Carmen Claure, Stella Moccia, Mika Kunii e Sayaka Kodama e musiche d’ispirazione colta e popolare per un gemellaggio d’arte tra oriente ed occidente a condivisione di un messaggio di pace, amicizia e fratellanza tra i popoli, punto focale e obiettivo principe del festival internazionale ‘Un Palcoscenico per il Mondo’, organizzato da ‘Elevati Anina Mia’ in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso con libera donazione.

Alpenfest 2018

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Il programma, qui.

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Sagre d'Avost e dai Gjambars di Flum

Da mezzo secolo a Castions delle Mura si fa sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq (in via Lombardia 6) illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della manifestazione. Nel 2018 l’appuntamneto è dal 4 al 15 agosto. Info, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

Laguna Jazz

L'irresistibile musica di New Orleans e di Chicago degli anni ’20-’30 sarà protagonista invece della serata di mercoledì 15 agosto, con The dixieland Stumblers Trio, uno dei migliori gruppi di jazz tradizionale in Italia composto da Daniele D’Agaro (clarinetto), Marzio Tomada (contrabbasso) e Denis Biason (banjo). Info, qui.

Ferragosto al Mulino di Adegliacco

In cerca di un’attività adatta a tutta la famiglia per un Ferragosto fuori dal comune? Mercoledì 15 agosto il Mulino di Adegliacco (in Via dei Molini 32, Tavagnacco) apre le sue porte per due visite guidate tra storia, scienza e tradizione, alle 16 e alle 17.30. Info, qui.

51° Ferragosto Timavese

Molteplici le iniziative folcloristiche, culturali e gastronomiche che allietano la serata (15 agosto a Timau). Sotto il tendone della piazza si svolge da anni la rassegna della ricotta di Malga: degustazione dei tradizionali ‘kfon’ (cjalcions) abbinati alle ricotte prodotte dalle malghe delle nostre montagne e da quelle d’oltralpe.

Festeggiamenti di San Rocco

Nuovo appuntamento con i tradizionali Festeggiamenti di San Rocco. La manifestazione organizzata dal Comitato Borgate del Centro Storico si terrà dal 10 al 16 agosto, con un unico stop lunedì 13. I dettagli, qui.

Šmarna Miša

La Val Resia e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la ’Šmarna Miša’. La festa si svolgerà nelle giornate di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 agosto in località Prato di Resia. Il programma, qui.

Spettacolo pirotecnico a Majano

Volge al termine la 58° edizione del Festival di Majano, la storica rassegna musicale, culturale e gastronomica del Friuli collinare, capace anche quest’anno di superare la ragguardevole cifra delle 100 mila presenze lungo il suo calendario, apertosi il 21 luglio e pronto a completarsi mercoledì 15 agosto. Prima di salutare questa fortunata edizione, dando appuntamento al 2019, c’è però ancora un’ultima giornata che culminerà con il tradizionale e molto atteso spettacolo pirotecnico, con i fuochi a illuminare il cielo di Majano a partire da mezzanotte .Info su www.promajano.it.

Ferragosto di cultura, natura e turismo a Cividale

Un Ferragosto ricco di arte, storia, tradizioni e cultura anche a Cividale del Friuli: il 15 agosto sarà infatti possibile visitare tutti i musei cittadini. Ecco qui quali e gli orari osservati.

TRIESTE

Ferragosto in Baia di Sistiana

Per l’atto finale del Carnevale estivo in Baia di Sistiana, mercoledì 15 agosto (dalle 19), la Caravella si trasformerà in ‘Baia de Janeiro’: tutti in maschera e in festa. Il tradizionale cenone, a cura del ristorante Toshare, sarà proposto sulla splendida terrazza del Cantera Social Club, mentre il Cantera Cafè (dalle 23) ospiterà una serata organizzata in collaborazione con ‘Festazza Nord Est’ di Trieste, improntata al divertimento e alle sonorità commerciali e Reggaeton. Al Cohiba (dalle 19) ritornerà ‘Que Viva Espana! – Festa Spagnola’, con la cena in spiaggia a base di Paella Valenciana, Sangria e Crema Catalana (e dalle 21 spettacolo con Juan Guerrido en vivo e le sue splendide ballerine). A Castelreggio, sarà proposta la ‘Fritolada in spiaggia’: i fritti di Ferragosto con i tavoli che invaderanno la spiaggia per cenare in uno scenario mozzafiato. Ad animare la serata lo show man cabarettista triestino Flavio Furlan, accompagnato dalla splendida e brava Ornella Ruggero. Alle 23, andrà in scena l’atteso grande spettacolo pirotecnico di Ferragosto, visibile da tutta Baia di Sistiana.

Spettacolo pirotecnico sulle Rive

Concluderà i festeggiamenti della giornata ferragostana, il tradizionale spettacolo pirotecnico, con inizio alle 23.30 (durata circa 20 minuti) dal Molo Audace, promosso dal Comune di Trieste - Assessorato al Turismo. Le Rive saranno chiuse al traffico veicolare, nel tratto compreso tra via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo, a partire dalle 23.15 fino alle 24. (In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al 18 agosto).

Ferragosto alla Verginella

Apertura straordinaria in occasione delle festività di Ferragosto alla Verginella (loc Contovello 460). Fino a mercoledì 15 agosto l’osmiza sarà aperta dalle 12 alle 23. E’ possibile prenotare! Info: Facebook.

Lunatico festival

A Lunatico Festival (via de Pastrovich ), mercoledì 15 agosto, dalle 21, arrivano gli Earth Beat Movement: una band toscana nata nel 2012 che, fin da subito, ha dimostrato una certa passione e predilezione per i ritmi in levare e per la musica Reggae più in generale. Prima e dopo il concerto, selelzioni musicali a cura di Kwalaman dj set.

‘Festa d'Agosto’

Una mostra mercato con esposizione creativa dedicata all'ingegno artistico nelle sue più svariate forme e materiali pensata per i triestini rimasti in città e per i numerosi turisti in visita nella giornata di mercoledì 15 agosto dalle 8 alle 24 (anche in caso di maltempo sotto il porticato). Si intitola ‘Festa d'Agosto’ l'ormai tradizionale evento a ingresso libero organizzato per il terzo anno dall'associazione Arti in Piazza presso Piazza Piccola e il Sottoportico del Comune di Trieste e che animerà il centro storico della città con una trentina di selezionatissimi espositori che presenteranno le proprie creazioni artistiche fatte rigorosamente a mano con passione e dedizione.

Carnevale Muggesano

Mercoledì 15 agosto, alle 20, nell’ambito della kermesse carnascialesca a maniche corte sarà tempo di premiazioni della Vogadamata e di tutti gli altri eventi proposti. In allegato la classifica della Vogadamata, salutata quest’anno da un numero record di imbarcazioni (ben 14). A fare incetta di premi nella sezione Velocità è stata la Compagnia Lampo: primo posto per la Lampo con Lampo Super Sonic, 2° per Saetta (sempre della Lampo) e terzo gradino del podio appannaggio del Gruppo Mia santola conLa Santa Scovaza. Premiata quest’anno anche la Fantasia: a prevalere, Battibalena della Trottola, seconda piazza per L’Inciodada dei Mandrioi e terzo per Natale ai tropici con l’imbarcazione dell’equipaggio sloveno di Decani (Dekani, Capodistria). La serata di festa proseguirà quindi con il concerto dei Funk O Rama, giovane gruppo presente sulla scena musicale triestina ormai da diversi anni. Affondano le loro radici nel funk rock californiano dei Red Hot Chili Peppers, ma si lasciano influenzare da svariati altri generi. A chiudere, come sempre, il Dj Set a cura delle Compagnie del Carnevale Muggesano. E arrivederci al Carnevale invernale 2019.

Barcolissima

Da 17 anni ormai è sinonimo di estate. Si rinnova anche nel 2018 l'appuntamento con ‘Barcolissima’, la manifestazione più attesa dell'estate triestina. Fino al 15 agosto in Piazzale Biagio Marin (Fontana di Barcola) a Trieste si svolgerà la XVII edizione della manifestazione organizzata da Flash Srl che dal 2001 offre, mercatino artigianale, stand e attrazioni per bambini e famiglie. Mercoledì 15 agosto, dalle 10 alle 22.30 con ingresso libero, in piazzale Biagio Marin e ala Fontana di Barcola ci sarà spazio per la suggestiva fiera d'estate contraddistinta da specialità artigianali, oggettistica etnica e vari altri prodotti a tema estivo. E per rinfrescarsi, giochi acquatici per bambini e famiglie. E dalle ore 16.30 animazione per i bambini con Ernesto Animazione (balli di gruppo, limbo, tiro alla fune, gioco delle sedie e omaggi per tutti i piccoli partecipanti). Info: www.barcolissima.it.

Concerto al Castello di San Giusto

Mercoledì 15, con inizio alle 21, nell'ambito del programma di Trieste Estate, la rassegna promossa dal Comune, nel Cortile delle Milizie, nella suggestiva cornice del Castello di San Giusto, si terrà il concerto ‘Astor Piazzolla: Las Cuatro Estaciones Porteñas’, a cura della Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni. Saranno eseguiti La Muerte del Ángel di Piazzolla e Rhapsodeon op. 70 di Paolo Pessina. Con Gianni Fassetta (fisarmonica), Lucio Degani (violino), Francesco Ferrarini (violoncello) e la Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta dal M° Massimo Belli. Spettacolo a pagamento (prevendita: TicketPoint Trieste).

Concerto al Museo Revoltella

Il 15 agosto, alle 21, all’Auditorium del Museo Revoltella, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti, sarà presentato il concerto degli allievi del New Virtuosi International Violin Mastercourse. Un gruppo di giovani violinisti di talento di età compresa tra i 13 ed i 26 anni provenienti da Cina, Francia, Israele, Italia, Giappone, Regno Unito, Russia, Sud Corea, Singapore, Taiwan e Turchia i quali apprendono le capacità tecniche e interpretative sotto l’esperta guida del Direttore Artistico Ani Schnarch, docente al Royal College of Music di Londra e fondatrice dei ‘New Virtuosi’.

‘60 Ruggenti, Re-Evolution’

Una serata all'insegna della musica e del divertimento, quella di Ferragosto, anche in piazza Verdi, a partire dalle 21, con la band dei ‘60 Ruggenti, Re-Evolution’ che proporranno un repertorio di successi degli anni ’60, ’70 e non solo. A cura dell’Associazione I ’60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica.

'Cocomerata per l'integrazione'

Mercoledì 15 agosto, in decine di città italiane (fra cui Trieste, in via Romagna 22 alla sede Comunità, dalle 18), anziani e immigrati hanno aderito all'appello della Comunità di Sant'Egidio a uscire dalle loro case per fare festa insieme secondo la tradizione. I dettagli, qui.

Musei aperti

A Trieste a Ferragosto, giornata clou della stagione estiva, si potranno visitare i musei civici che assicurano aperture anche straordinarie. Gli orari, qui.

PORDENONE

Agosto spilimberghese​​​​​​​

A cavallo del Ferragosto ritorna la tradizionale 'Rievocazione Storica della Macia' di Spilimbergo, giunta alla 27esima edizione. Fino a giovedì 16 agosto la cittadina si vestirà di antico e farà un tuffo nel passato rinascimentale: lungo tutto il borgo vecchio bancarelle dei mercatini, antiche osterie, saltimbanchi, musici e giullari, accampamenti degli armigeri e spettacoli faranno da corona alla rievocazione, che si tiene nel centro storico della città. L’intero programma della giornata è qui.

Ferragosto con Pasolini

Ferragosto con Pasolini, in Fvg, alla scoperta di itinerari: partendo da Casa Colussi, la casa materna, oggi sede del Centro Studi Pier Paolo Pasolini, il 15 agosto, si potrà visitare la splendida mostra fotografica 'Con parole di figlio', costituita da cinquanta scatti realizzati da un protagonista del fotogiornalismo degli anni ’50 e ’60, il napoletano Federico Garolla, classe 1925, scomparso nel 2012 a Milano, la città dove visse nell’ultima parte della vita. Maggiori info, qui.

Ferragosto fra trota e formaggio salato

Ancora non si sono spenti gli echi del Festinval che ha fatto risuonare di note, di danze e di passi tutta Tramonti di sotto, che già il paese si appresta a una nuova festa, la Sagra della trota e del formaggio salato, dove il maggiore festeggiato sarà il palato, con gli ingredienti unici e genuini della valle. Il programma della giornata è disponibile qui.

Ferragosto a Pordenone

L’Estate a Pordenone non va in vacanza nemmeno a Ferragosto e propone laboratori per bambini, museo di storia naturale, museo civico d’arte e archeomuseo aperti (e gratuiti) dalle 15 alle 19 e visita guidata al quartiere di Vallenoncello. Immancabile, come da tradizione il laboratorio per bambini di Ferragosto al Museo di storia Naturale con inizio alle 16, a cura dell'Immaginario Scientifico. Mercoledì 15 agosto nell’Estate a Pordenone si va alla scoperta di Vallenoncello, il borgo sul fiume e le sue chiese, con la visita guidata a cura di Susi Moro. Appuntamento alle 18.30 alla Parrocchiale dei Santi Ruperto e Leonardo, in via Chiesa. L’itinerario prevede la visita alle chiese di Vallenoncello: la parrocchiale dei Ss. Ruperto e Leonardo, l’Oratorio del Corpo di Cristo, e ancora la stupenda chiesetta campestre di San Leonardo in Sylvis. La parrocchiale dei Ss. Ruperto e Leonardo ospita la pala di Giovanni Antonio de’ Sacchis ‘Madonna col bambino in trono tra i Ss. Sebastiano, Ruperto e Leonardo e Rocco’, l’Oratorio conserva interessanti affreschi del XIV e XV secolo, infine la chiesetta di San Leonardo in Sylvis presenta brani di affreschi che vanno dal XIV al XVII secolo. Gli spostamenti nei luoghi previsti dalla visita sono effettuati con mezzi propri.

GORIZIA

Palazzo Coronini aperto

Per chi resta in città e per i turisti, Ferragosto sarà una buona occasione per visitare Palazzo Coronini e la mostra attualmente allestita, ‘L’eredità russa dei conti Coronini’. La storica dimora e la rassegna saranno infatti visitabili anche mercoledì 15, con lo stesso orario della domenica, quindi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Una visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso è prevista alle 17.30.

Grande concerto di Ferragosto

Una grande festa musicale è attesa per Ferragosto a Gorizia. Al teatro Verdi (mercoledì 15 agosto alle 20.30), infatti, ci sarà il concerto della Gustav Mahler Jugendorchester la straordinaria realtà fondata a Vienna da Claudio Abbado che opera sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa. L'eccezionale livello artistico degli orchestrali la rende la compagine giovanile più famosa al mondo. Info, qui.

Fuochi d'artificio

A Grado, nella serata di Ferragosto, dalle 23, è in programma il tradizionale spettacolo pirotecnico a mare per festeggiare Ferragosto. I fuochi saranno visibili dal lungomare, in diga Nazario Sauro.