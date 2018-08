Escursionisti smarriscono il sentiero: doppio intervento del Soccorso alpino

FRIULI - Sono in corso in questi minuti due interventi delle stazioni di Moggio Udinese, Pontebba e Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme alla Guardia di Finanza in due luoghi diversi.

IL PRIMO INTERVENTO con undici tecnici sul posto - e anche una squadra dei Vigili del Fuoco - è in comune di Pontebba, sotto le pareti del Monte Brizzia, in luogo impervio presso il Rio degli Uccelli per soccorrere un escursionista tedesco che ha smarrito il sentiero e non riusciva a proseguire per sfinimento e per difficoltà sul terreno ripido. Per individuarlo è stato inviato in perlustrazione l'elicottero della Protezione Civile - la connessione dati per cercarlo attraverso SMS Locator non era infatti sufficiente anche se tramite telefono cellulare è stato lui stesso a chiedere aiuto - ma per il recupero è stato necessario richiedere l'intervento dell'elicottero della centrale operativa di Campoformido, che lo ha recuperato con il verricello.

IL SECONDO INTERVENTO è in corso in alta Val Resia, nei dintorni di Malga Coot. Anche qui la richiesta di intervento è per una persona che ha smarrito l'orientamento e si trova in difficoltà: si tratta di una donna, K. P., sta bene, ma non sa fornire indicazioni precise sul luogo in cui si trova. Sul posto il primo a muoversi è stato il gestore di Malga Coot - anche lui tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico - assieme ad una squadra che ha risalito la valle fino a Coritis per incamminarsi a piedi nella direzione indicata dalla signora, lungo il sentiero CAI 642 che fa un anello tra Coritis, Malga Coot e Casera Canin. Gli uomini hanno perlustrato entrambe le direzioni del sentiero senza trovarla. Si è al momento in attesa dell'elicottero della Protezione Civile per un sopralluogo dall'altro.