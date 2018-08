Si rompe la porta a vetri: ferito un 17enne

ARTEGNA – Un ragazzo di 17 anni si è ferito, nel pomeriggio di giovedì 9 agosto, a causa della rottura di una porta a vetri. Il giovane, che nel momento dell’incidente si trovava in casa, è stato ‘investito’ dalle schegge di vetro, procurandosi diverse ferite sul corpo.

Per questo è stato trasportato all’ospedale di Gemona per le prime cure, poi è stato trasferito al nosocomio di Udine con l’elicottero per essere sottoposto a un’operazione chirurgica. Il fatto è avvenuto attorno alle 19 in un’abitazione di Artegna. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.