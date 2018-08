BUTTRIO – Un’asta benefica in ricordo di Donatella Briosi, la somellier uccisa dall’ex marito in uno studio notarile di Udine. A organizzare l’evento sono le associazioni Città del Vino e Movimento Turismo del Vino nell’ambito di ‘Calici di Stelle’. L’appuntamento è per venerdì 10 agosto alle 20.30 nella villa di Toppo Florio, a Buttrio. Nell’occasione saranno battuti all’asta vini provenienti da tutta Italia, con il ricavato che sarà devoluto all’associazione ‘Sorridi ancora’ che sostiene le donne vittime di violenza.

Un’iniziativa che nasce da qual mondo tanto amato da Donatella, che tutti ricordano con piacere per la sua gentilezza e la sua professionalità. Per questo siamo certi che l’asta sarà un successo, doveroso omaggio per una delle tante (troppe) donne vittime dei raptus violenti dei propri mariti o compagni.