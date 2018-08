Cinema in spiaggia: banco di prova per i film dell'autunno!

LIGNANO - Anche quest’anno, il Cinema in Spiaggia del Cinecity di Lignano si conferma sede prescelta dalle major per offrire al pubblico un primissimo sguardo ai nuovi film e per «testare» le sue reazioni. Una piccola fuga in avanti sulla prossima stagione, come tradizione cinematografica insegna, mentre l’autunno è ancora lontano e il sole è ancora alto! Dopo essere stata sede di anteprime fino ai primi anni 2000 Lignano per il terzo anno consecutivo viene scelta per essere il banco di prova di alcuni film in uscita a settembre e fine agosto, e il bottino è sempre più ricco, quest'anno ben quattro date.

11 AGOSTO - Sarà possibile vedere il nuovo capitolo dell'Universo Marvel, in sala dal 14 agosto, ma a Lignano già sabato 11 agosto Ant-Man and The Wasp. Domenica 12 agosto sarà la volta dell'attesissimo seguito di Mamma Mia! sempre con un cast stellare, solo per citare qualcuno Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried... che potremo ritrovare in sala a metà settembre.

IL 13 AGOSTO - La settimana riprenderà con la terza anteprima, lunedì 13 agosto, quella di Come ti divento bella, una commedia che parla di fiducia in se stessi con Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski e Naomi Campbell che ritroveremo in sala a fine mese.

IL 18 AGOSTO - Per concludere il calendario qualcosa anche per i più piccoli, Teen Titans Go! il film della rivincita degli storici aiutanti dei supereroi che vogliono un film tutto loro e lo avranno! Anteprima la Cinema in Spiaggia sabato 18 agosto e nelle sale a metà settembre.

INFO - Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21 al Cinema in Spiaggia, all'ufficio spiaggia 19 Sabbiadoro, in caso di maltempo le proiezioni vengono comunque eseguite al Cinecity, via Arcobaleno 12, con lo stesso orario e calendario. Per il programma giornaliero di tutto agosto potete consultare il sito del Cinecity Lignano (cinecitylignano.it) o l'omonima pagina facebook (cinecitylignano).