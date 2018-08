Ferragosto al parco delle Prealpi Giulie, a misura di bambino!

RESIA - Mercoledì 15 agosto, il Parco naturale delle Prealpi Giulie propone l’attività ‘Un tesoro di natura’ dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni che vogliono scoprire le ricchezze della flora e della fauna.

PROGRAMMA - L’appuntamento è per le 10 al centro visite del Parco a Prato di Resia. Qui si inizierà con una lettura proposta dalla Biblioteca comunale di Resia per addentrarsi a poco a poco fra i segreti degli animali. Dopo mezz’ora, accompagnati da una guida del Parco, si partirà per una breve passeggiata lungo un facile sentiero dove i partecipanti potranno giocare con i propri sensi per scoprire quanto di bello la natura può offrire. Arrivati nei pressi delle acque del vicino torrente potranno apprendere ed interpretare i messaggi speciali degli animali. Successivamente si ritornerà al centro visite del Parco dove, fino alle ore 13, si imparerà a riprodurre nel gesso le impronte degli animali. Ogni bambina e bambino potranno portarsi a casa il calco realizzato. L’appuntamento, promosso nell’ambito del progetto Interreg Italia – Slovenia Nat2Care, è gratuito ma è necessaria l’iscrizione entro le 16.00 di lunedì 13 agosto chiamando gli uffici del Parco allo 0433 53534 o mandando una mail a info@parcoprealpigiulie.it. Calzature e abbigliamento adeguato sono consigliati.

LA MOSTRA - Durante lo svolgimento delle attività i genitori potranno dedicarsi alla scoperta delle mille sfaccettature della Šmarna Miša. Quanti arriveranno al Centro visite avranno anche l’opportunità di ammirare le opere della mostra di pittura Espressione Libera di Italo Chiapolino (Tontar), artista di Forgaria nel Friuli, noto per le mirabili opere realizzate in mosaico come, ad esempio, gli interni della Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia a Oseacco di Resia.

INFO - 0433.53534 | info@parcoprealpigiulie.it | www.parcoprealpigiulie.it |