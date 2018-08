CUSSIGNACCO - Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della ‘Contea’ e non solo. Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età; forni chioschi enogastronomici e l’immancabile pesca di beneficenza. Ecco il programma completo.



Cussignacco: arriva la 109^ Sagra del Perdon di Sant Antoni (© Cussignacco)