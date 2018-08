Torna in Val Resia la tradizionale Šmarna Miša

RESIA - La Val Resia e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la ’Šmarna Miša’. Nella tradizione locale il termine ‘Šmarna Miša’ indica ‘la Grande Messa in onore dell’Assunzione di Maria’, alla quale la Pieve di Prato di Resia è dedicata. In passato, come oggi, questo momento religioso è motivo di richiamo e di aggregazione per tutti i resiani, residenti in valle e non. Insieme alla celebrazione della Santa Messa, verrà portata in processione la preziosa scultura lignea della ‘Madonna con bambino’ del XVI secolo, conservata durante l’anno all’interno della Pieve del paese. Sarà inoltre organizzato il tradizionale mercatino volto alla promozione dei prodotti della terra e dell’artigianato. Verrà, infine, dato largo spazio, attraverso svariate attività, alle danze e alle musiche resiane, alla conoscenza del territorio della Val Resia e delle tradizioni locali. La festa si svolgerà nelle giornate di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 agosto in località Prato di Resia. La manifestazione sarà ricca di eventi rivolti a grandi e piccini, ad amanti della montagna e della tavola.

LUNEDÌ 13 AGOSTO la serata si aprirà alle 18 con l’apertura dei chioschi e alle 20.30 serata sarà dedicata a sorrisi e risate sotto le stelle resiane con: Sdrindule…Si torna a casa.

MARTEDÌ 14 AGOSTO la giornata si aprirà allo 10 con l’apertura dei chioschi con piatti della tradizione locale e piatti a base d’aglio resiano. Dalle 11 alle 12. Happy Hour il Super Aperitivo. Dalle 17 alle 19 ci sarà uno Spettacolo di Magia con il Mago Diego. Alle 21 Serata Irlandese con arrosticini e Guinness alla spina in compagnia del gruppo Wooden Legs.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO Alle 10 apre il mercatino di prodotti locali dedicato ai prodotti della terra ad aziende ed hobbisti locali. Sempre alle 10 il Parco naturale delle Prealpi Giulie organizza attività per bambini (e non solo!), per imparare, divertirsi e conoscere la natura! La durata dell’attività è di circa 3 ore, per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Centro Visite del Parco entro lunedì 13 agosto. Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa nella Pieve di Prato di Resia, accompagnata, alle 15 e alle 17.30, dalla processione attraverso le vie del paese dedicata alla secolare Madonnina lignea con bambino. Alle 12 l’apertura dei chioschi con piatti della tradizione locale e piatti a base d’aglio resiano. Seguiranno alle 17.30 racconti e dimostrazioni dei conosciuti Arrotini della Val Resia. La serata sarà allietata da musica tradizionale con l’esibizione del Gruppo Folkloristico Val Resia. La festa si concluderà con l’estrazione della lotteria alle 23 e a mezzanotte con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

GIOVEDÌ 16 AGOSTO la serata inizierà alle 18 con Facciamo Festa dopo la Festa…Musica e non solo. Alle 21 grande spettacolo Folkloristico con ‘Compañía Folklórica Camagua’ – gruppo folkloristico cubano – per la prima volta in valle grazie alla collaborazione del gruppo folkloristico Val Resia e gli organizzatori del Festival dei Cuori di Tarcento.

VENERDÌ 17 AGOSTO 19.30 Lucciolata in favore della via di natale. Durante tutti i giorni della manifestazione sarà possibile visitare la Mostra di Pittura ‘Espressione Libera’ di Italo Chiapolino presso il Centro Visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 ma anche il Museo della Gente della Val Resia e il Museo degli arrotini a Stolvizza, la Latteria Turnaria di San Giorgio.

Per informazioni: Ufficio IAT Val Resia | 0433.53534 | proloco.provalresia@gmail.com | www.resianet.org | Facebook |