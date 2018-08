Majano, avvocato civilista muore a 44 anni

MAJANO - Il suo corpo è stato trovato esanime a Farla di Majano, nella casa dove abitava con il marito. Tiziana Peressini, 44 anni, era un avvocato civilista che esercitava a Udine, molto conosciuta nell'ambiente. A trovarla è stato il marito, maresciallo dei carabinieri, quando ormai per lei non c'era più nulla da fare. Lascia, oltre al marito, un figlio di 10 anni. Una scomparsa improvvisa, la sua, che ha gettato nello sconforto parenti e amici, che ora attendono la data dei funerali per rivolgerle l'ultimo saluto.