Morto Roberto Livesu, anima della musica dance anni '90

UDINE – Con la sua musica ha fatto ballare migliaia di giovani e meno giovani, animando, dalla consolle, le notti friulane (e non solo) degli anni ’90 e 2000. Lui è Roberto Livesu, conosciuto anche come ‘Ipnotic Fish’ e ‘Li Ve Su’, che è mancato qualche giorno fa, lasciando di stucco gli amici e gli appassionati di musica elettronica, considerato uno dei primi sperimentatori di generi musicali come acid house, trance e progressive.

Decine i commenti apparsi sulla sua pagina Facebook, con moltissime persone che hanno voluto ricordare le gesta di Livesu alla consolle nei locali e nelle discoteche più in voga negli anni ’90. Ecco uno dei tanti ricordi apparsi sui social: «Grazie con tutto il mio cuore per tutto quello che ci hai dato, nel mondo della musica e come amico. Purtroppo questo mondo freddo e cinico ferisce in ogni modo i cuori puri ed i sognatori. Rimarrai per sempre nel mio cuore, ora sono certo volerai libero e felice in un mare di stelle». Il suo funerale è stato celebrato sabato mattina nella chiesa della madonnina di Gorizia.