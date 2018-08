Stai bene, lentamente: un appuntamento all’insegna del benessere

RESIA - Proseguono le attività del calendario eventi 2018 presso la nuova struttura della Cooperativa Farfalle nella Testa nella località di Lischiazze, in Val Resia: la Tana in Val Resia, questa volta con una giornata decisamente rilassante.

DOMENICA 19 AGOSTO la giornata sarà infatti interamente dedicata al benessere, con una seduta di yoga nei pressi della cascata del Fontanone Barman, erbe officinali e tisane, cura del corpo, saponi naturali, sedute posturali, trattamenti di riflessologia facciale, manipolazione di insetti e molto altro. ‘Stai bene, lentamente’, sarà un’occasione per rilassarsi e per ritrovare lentamente il contatto con la natura, prendersi cura del corpo e della mente.

PROGRAMMA - Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9 alla Tana (località Lischiazze) da cui partirà il percorso benessere, suddiviso in due momenti: in mattinata, dopo una breve camminata, si inizierà con una seduta di yoga nei pressi del vicino Fontanone Barman e, una volta rientrati in struttura, sarà il momento dell’assaggio di thé rilassanti e del laboratorio per la realizzazione di saponi naturali. Dopo un momento conviviale, nel pomeriggio, sarà possibile accedere a sedute di ginnastica posturale, nonché provare l’esperienza della manipolazione di piccoli insetti. La giornata si concluderà, alle ore 18.00, dopo una lezione collettiva finale di pilates. Sarà possibile, nel corso dell’esperienza, acquistare i prodotti naturali che verranno presentati presso alcuni stand esposti.

INFO - Per partecipare all’attività è necessario prenotarsi. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 346.7596279 | info@tanavalresia.it.