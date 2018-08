A Lignano Pineta torna ‘L'incendio del mare’

LIGNANO - A Lignano Pineta torna il classico appuntamento con l’incendio del mare! come da tradizione la data da fissare sul calendario è il 16 agosto.

L’EVENTO - Come ogni anno, durante il ferragosto, la società Lignano Pineta con il contributo di vari negozianti e attività della città balneare offrono al turista un magnifico spettacolo pirotencico a Lignano "L'incendio del mare" con nuove coreografie per strabigliare sempre di più il pubblico di Pineta. Il pioniere e inventore di questa stupenda manifestazione è Ciro Manfredonia insieme alla società gestore della spiaggia. Anche quest'anno le rampe di lancio saranno 3: il "pontile a mare" e 2 piattaforme in mezzo al mare, per rendere ancora più affascinate questo spettacolo pirotenico di ferragosto. Lo spettacolo si svolgerà a Pineta tra il pontile e l'ufficio spiaggia numero 3 alle 23.30.