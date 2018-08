Lederhosenfest: arriva la festa tirolese a Osoppo

OSOPPO – Domenica 19 agosto da mezzogiorno è in programma una festa tirolese alla fortezza di Osoppo. Durante l’evento ci sarà buon cibo tirolese (come wurstel con crauti, speck e cetriolini, cotto e cren, puree e birra a fiumi. ovviamente, dolce finale). In programma anche il dj set tirolese di Gravy, che condurrà le danze durante la festa.

DRESS-CODE - Il dress-code sarà (ovviamente) 'alla tirolese’ sia per i signori umini che per le signore. Chi si presenterà in ‘lederhosen style’, infatti, avrà diritto a un prezzo ridotto. La prenotazione anticipata all’evento darà diritto a un’edizione limitata della t-shirt ricordo della giornata. Parte del ricavato della giornata verrà devoluta all’associazione www.friuladventures.it