‘Nel nostro piccolo’: Ale & Franz tornano in Fvg

UDINE - Ale & Franz, il duo comico più amato dal pubblico, tornano a grande richiesta a teatro con una nuova tournée e un nuovo spettacolo.

LO SPETTACOLO - Si chiamerà ‘Nel nostro piccolo’, lo show in cui i due, con la consueta ironia, racconteranno la vita, gli esordi e la carriera a Milano, i grandi personaggi di quella città. Una grande notizia per i fan della coppia, che potranno riabbracciare dal vivo il prossimo 29 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Comune di Udine, saranno in vendita dalle 10.00 di oggi, lunedì 6 agosto, sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .