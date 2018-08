PASSONS - Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra (in programma dal 24 agosto al 2 settembre) è nata 104 anni fa come festa di tutto il paese, nella ricorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Si svolge all'interno del parco urbano ‘Parco Azzurro’ e i cortili della parrocchia, nell'atmosfera famigliare si propone con diversi intrattenimenti: balli con rinomate orchestre, ricca pesca di beneficenza, birreria, mostre, conferenze, intrattenimenti folkloristici, degustazione vini. La cucina offre un vasto assortimento di specialità tipiche: frico, gnocchi con condimenti vari, carni alla griglia con polenta, patatine, tagliata di pollo, kebab, formaggi e molto altro ancora. La sagra oltre a essere una centenaria tradizione paesana, ospita diversi eventi culturali e sociali. Ecco il programma completo.

A Passons arriva la Fieste in Pais (© Passons)