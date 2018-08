'Cenere': teatro e ricordi, per non dimenticare

FORNI DI SOTTO - Il 18 agosto a Forni di Sotto, alle 21, andrà in scena l’opera teatrale intitolata «Cenere» a cura di Marco De Mattia e Giuseppe Intelisano.

IL RICORDO - Per la prima volta verrà messa in scena una rappresentazione teatrale per ricordare l’incendio nazifascista applicato a Forni di Sotto il 26 maggio 1944. Si è voluto usare il teatro come strumento taumaturgico, e forse anche un po’ come bastone sciamanico, per permettere a chi c’era di ricordare e metabolizzare e a chi non c’era di conoscere.

LO SPETTACOLO - Lo spettacolo prende in esame un preciso e ristretto arco temporale che va dall’otto settembre 1943 al 26 maggio 1944 giorno dell’incendio del paese. Il racconto è affidato a una popolana, di Forni, che ripercorre la storia, traendola dai suoi ricordi in una atmosfera onirica e rivolgendosi a una presenza non ben definita.