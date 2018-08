In Val Bartolo torna ‘Baite Aperte’

TARVISIO - Torna Baite aperte in Val Bartolo, una due giorni dedicata alla natura, alla scoperta di antichi sapori, all'allegria della musica della tradizione, alla compagnia di parenti e amici e all'ospitalità della gente di montagna.

L’EVENTO - Appuntamento il 25 e il 26 agosto. Un paio di comode pedule ai piedi e un' oretta di camminata priva di dislivelli, su strada sterrata, o una pedalata in mountain bike, vi permetteranno di raggiungere la festa. Profumi, gusti, e suoni di altri tempi in un contesto ambientale che vi sorprenderà per la sua bellezza. Potrete visitare le baite lungo il percorso naturale della valle, soffermatevi sui particolari architettonici dei vecchi stavoli, ammirate la natura che vi circonda e degustate i prodotti e le pietanze proposte dalla cucina casalinga.