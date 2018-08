Sedegliano, muore a soli 15 anni per una malattia incurabile

UDINE – Un ragazzo di 15 anni è morto a Sedegliano a causa di un male incurabile. Una battaglia iniziata nel maggio 2017, che purtroppo non è stato possibile vincere, nonostante tutti gli sforzi messi in campo dal giovane e dalla sua famiglia, con in testa mamma Antonella e papà Giampiero. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il quindicenne ha scoperto di essere malato poco più di un anno fa. L’inizio delle cure, il ricovero al Cro di Aviano, il prodigarsi dei medici, l’aggravamento delle condizioni di salute e infine la morte, avvenuta giovedì notte. Il ragazzo aveva una passione per l’agricoltura, e non a caso, dopo la terza media, si era iscritto all’Istituto di Istruzione Superiore di Agraria a Spilimbergo.

I suoi funerali sono stati fissati per lunedì 13 agosto, alle 17, nella parrocchiale di Coderno.