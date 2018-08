Gli eventi in programma venerdì 17 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Sagra del Perdon di Sant Antoni

Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà, a Cussignacco, da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Il programma è qui.

Sagra del Toro

Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Laguna Jazz

La grande musica di Duke Ellington e Fats Waller sarà invece la colonna sonora della sera di venerdì 17 agosto, in cui con il nome Planet Ellington si esibiranno un grande specialista del piano Fender come Giorgio Pacorig assieme al ‘capitano di lungo corso’ Daniele D’Agaro (sax tenore e clarinetto). Info, qui.

Il Caso e le Cose

alla piazzetta di Oborza (Prepotto), venerdì 17 agosto, alle 20:30, è in programma un appuntamento durante il quale si parlerà di come il significato del destino spesso si nasconde nelle piccole cose e, a volte, si rivela quasi per caso, dando nuovo senso alla vita; il tutto ascoltando il dolce suono della fisarmonica e delle melodie delle Valli del Natisone. Interverranno Barbara Pascoli, autrice di ‘Il caso e le cose’ (Bookabook 2018), Cinzia Benussi, che la presenterà, Stefano Paussa, che leggerà alcuni brani, e il fisarmonicista Franco Qualizza, da tutti conosciuto come Franco Bollo.

Carniarmonie

Tra gli appuntamenti di punta di questa brillante e frequentatissima ventisettesima edizione del festival Carniarmonie, venerdì 17 agosto alle ore 20.45 a Palazzo Veneziano di Malborghetto-Valbruna, sarà ospite nientemeno che il Trio di Parma, una delle formazioni da camera più celebri in Italia e nel mondo. Composto da solisti di indiscussa fama come il violinista Ivan Rabaglia, il violoncellista Enrico Bronzi e il pianista Alberto Miodini, questa straordinaria formazione incanterà il pubblico di Carniarmonie con un programma da sogno, mistico ed evocativo, tra lirismo e humor, con Orfeo, la fata Brambilla, la Valle di Obermann e l’Arciduca. www.carniarmonie.it.