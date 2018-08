Gli eventi in programma sabato 18 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Cenere

Il 18 agosto a Forni di Sotto, alle 21, andrà in scena l’opera teatrale intitolata «Cenere» a cura di Marco De Mattia e Giuseppe Intelisano. Info, qui.

Borderwine sullo Jôf Fuart

Assorifugi e Ersa propongono il secondo degli appuntamenti previsti nel calendario 2018 con gli assaggi di vini senza additivi. Al Rifugio Pellarini tra le 12 e le 18 sarà possibile degustare a cura di Borderwine assaggi di quattro cantine friulane e non solo. Tutte le info, qui.

Sagra del Perdon di Sant Antoni

Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà, a Cussignacco, da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Il programma è qui.

Sagra del Toro

Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Laguna Jazz

A chiudere la rassegna sarà, sabato 18 agosto, il gruppo Blues in the Pocket, che proporrà un energetico e coinvolgente repertorio Blues & Soul Jazz con il numero uno della chitarra in Friuli Venezia Giulia, Denis Biason, e ancora Daniele D’Agaro al sax tenore, Marzio Tomada al basso elettrico e Alessandro Mansutti alla batteria. Dettagli, qui.

Cinema in spiaggia

Per concludere il calendario qualcosa anche per i più piccoli, Teen Titans Go! il film della rivincita degli storici aiutanti dei supereroi che vogliono un film tutto loro e lo avranno! Anteprima la Cinema in Spiaggia sabato 18 agosto (alle 21 al Cinema in Spiaggia, all'ufficio spiaggia 19 Sabbiadoro) e nelle sale a metà settembre.