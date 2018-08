Gli eventi in programma domenica 19 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Staffetta internazionale 3 rifugi

Gara internazionale di corsa in montagna, un grande classico a cui partecipano centinaia di atleti italiani e stranieri. Giunta alla sua 56° edizione (19 agosto a Forni Avoltri), è una delle più impegnative e spettacolari gare internazionale di corsa in montagna delle Alpi. La partenza è dalla frazione di Collina di Forni Avoltri. Il percorso tocca tre fra i più bei rifugi del Friuli Venezia Giulia, ovvero il Tolazzi, il Lambertenghi Romanin, il Marinelli. www.3rifugi.com.

Fiesta tas corts

A Ravascletto (19 agosto) si ripete ogni anno in agosto la Fiesta tas Corts, una fra le feste più autentiche e originali della Carnia. A far da regina a questa Festa nei cortili è la gastronomia, grazie all’infaticabile disponibilità delle donne del paese che aprono per l’occasione le loro case ed offrono ai visitatori antichi piatti e specialità gastronomiche della cucina carnica, realizzate recuperando le vecchie ricette di famiglia. I piatti che le donne del paese preparano per l’occasione sono quelli che ciascuna di loro ha imparato a cucinare dalla madre e dalla nonna e quindi – pur essendo simili come base – variano da casa a casa e presentano, di volta in volta, mille sapori diversi, frutto dei piccoli segreti che ogni cuoca conserva gelosamente. Si mangia nei cortili delle case e nei prati, all’allegro suono delle note delle fisarmoniche.

La festa tirolese a Osoppo

Domenica 19 agosto da mezzogiorno è in programma una festa tirolese alla fortezza di Osoppo. Info, qui.

Stai bene, lentamente

Il 19 agosto è in programma una giornata interamente dedicata al benessere, con una seduta di yoga nei pressi della cascata del Fontanone Barman, erbe officinali e tisane, cura del corpo, saponi naturali, sedute posturali, trattamenti di riflessologia facciale, manipolazione di insetti e molto altro. Info e dettagli qui.

Lignano Noir

Il Festival Lignano Noir accoglie (domenica 19 agosto, alle 11, a Terrazza a Mare ) con Ilaria Tuti una delle migliori novità editoriali della narrativa 2018: il romanzo ‘Fiori sopra l’inferno’ ha subito scalato le classifiche e incontrato l’apprezzamento dei lettori e della critica. Info, qui.

Sagra del Perdon di Sant Antoni

Quest’anno l’evento compie ben 109 anni e si svolgerà, a Cussignacco, da venerdì 17 fino a domenica 26 agosto. Come sempre in programma ricche serate piene di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Il programma è qui.

Sagra del Toro

Torna da sabato 11 agosto a domenica 19 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagra del Frico di Carpacco

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Info e programma, qui.

Festa Paesana, a Galleriano

Torna la 52^ edizione della Festa Paesana dal 19 agosto al 3 settembre. Ecco, qui il programma completo dell'evento.

Filarmonici Friulani in concerto a Villa Manin

Domenica 19 agosto, alle 21, la rassegna Musica in Villa, iniziativa del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, farà tappa nella suggestiva cornice del Cortile d’onore di Villa Manin, a Passariano di Codroipo. Info, qui.