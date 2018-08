Pioggia e grandine in Friuli: ecco l'attesa perturbazione

UDINE - Erano attesi per mettere fine al gran caldo dell'ultima settimana, e finalmente sono arrivati. I primi temporali hanno fatto capolino poco dopo le 14 di sabato 11 agosto, in montagna, prima in Carnia poi in Valcanale-Canal del Ferro, puntando dritti verso la pianura. Pioggia intensa che ha rinfrescato l'ambiente dando respiro anche alla natura, messa a dura prova dalle alte temperature registrate negli ultimi giorni.

In quota non sono mancate le grandinate, come sulla cima del Matajur (vedi foto). Sarà comunque una perturbazione di breve durata, visto che già nella gironata di domenica tornerà a splendere il sole, dal mare alla montagna.