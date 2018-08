Balotelli festeggia a Lignano: i tifosi bianconeri sognano

LIGNANO – Vedendo la prestazione dell’Udinese alla prima uscita ufficiale, sconfitto in casa dal Benevento, uno come lui farebbe davvero comodo. Peccato che, per il monte ingaggi che si porta dietro, il nome di Mario Balotelli, per la società bianconera, resti solo un sogno.

I tifosi bianconeri devono accontentarsi di vedere ‘super Mario’ in Friuli ma solo per festeggiare il suo compleanno. Sabato sera l’ormai ex attaccante della Nazionale è stato intercettato a Lignano Sabbiadoro per festeggiare, insieme a un gruppo di amici il suo 27esimo compleanno (è nato il 12 agosto). Il suo arrivo non è passato inosservato e così le sue performance in terra friulana (all’hotel Falcone di Sabbiadoro e in alcuni locali della zona) sono subito rimbalzate sui social.

Per ora, in attesa che Balotelli si accasi in una nuova squadra, i tifosi dell'Udinese possono sognare. Magari ‘super Mario’ accetterà di abbassarsi l’ingaggio per provare a dare il ‘Cristiano Ronaldo’ in terra friulana. Staremo a vedere.