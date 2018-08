Carolina Kostner protagonista di ‘Made in Italy’: serata di stelle al Palaghiaccio di Pontebba

PONTEBBA - E’ tutto pronto al Palaghiaccio di Pontebba dove nella serata di martedì 14 agosto, dalle 21.15, si esibirà tutta la nazionale di pattinaggio artistico. Regina della serata sarà la pluricampionessa italiana Carolina Kostner che dall’età di 4 anni veste i pattini e che da oltre 10 anni incanta tutti con le sue acrobazie. Elegante, bellissima, capace di creare intorno a sé, pattinando, un’atmosfera magica, Carolina e le stelle della nazionale approderanno nella cittadina dell’Alto Friuli per un appuntamento di rilievo eccezionale, come non se ne vedevano da anni.

LA CARRIERA - La 31enne bolzanina è vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Soči 2014, Campionessa mondiale 2012, medagliata altre cinque volte ai Campionati del mondo (2008 e 2013 argento; 2005, 2011 e 2014 bronzo), cinque volte campionessa europea (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), medagliata altre sei volte ai Campionati europei (argento nel 2009 e nel 2011, bronzo nel 2006, nel 2014, nel 2017 e nel 2018), vincitrice della Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura 2011, medaglia di bronzo ai Campionati mondiali juniores del 2003, e nove volte campionessa italiana (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 e 2018), Carolina ha anche concluso le stagioni 2010-2011 e 2011-2012 come prima al mondo nella classifica dell'Isu.

LA SERATA - A danzare sul ghiaccio con lei ci sarà anche Matteo Rizzo, campione italiano dallo scorso dicembre e a un soffio dal podio, agli ultimi europei. Presenti anche Anna Cappellini e Luca Lanotte, i campioni italiani in carica. Con loro anche i vicecampioni italiani, Charlène Guignard e Marco Fabbri. Ad esibirsi a Pontebba pure Nicole Della Monica e Matteo Guarise, Alice Garlisi, Sara Delfinetti, Sophia Sforza, Andrea Vaturi, Fabio Mascarello, Federico Uslenghi e Moreno Lafiosca. Assieme ai pattinatori, ‘Made in Italy’ (questo il nome scelto per la serata) vedrà protagonisti anche degli acrobati, che lasceranno il pubblico senza fiato. Il tutto sulle note della Band of the Rocks che proporrà un repertorio ampio, rigorosamente italiano.

Info: Facebook