Ugovizza, si ribalta con il trattore e resta schiacciato

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Un uomo è morto lunedì 13 agosto mentre si trovava sul suo trattore in una delle valli che sovrastano l'abitato di Ugovizza. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata su una delle strade che collegano il centro abitato con le malghe in quota. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo in prossimità di uno dei tornanti, restando schiacciato.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 ma i sanitari non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Tarvisio, che avranno il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. A Ugovizza è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

