Traffico sostenuto ma regolare per Ferragosto

UDINE - Pausa lavorativa e pausa traffico per Ferragosto. Dopo una serie di week-end impegnativi sulla rete autostradale di Autovie Venete, le previsioni per le giornate di lunedì 13 e di martedì 14 agosto, segnalano traffico regolare con un incremento atteso nella giornata di mercoledì 15, con traffico sostenuto fin dal mattino e possibili rallentamenti in prossimità dei caselli cosiddetti 'balneari'.

Nel pomeriggio il traffico si intensificherà e qualche coda potrebbe verificarsi in entrata alla barriera di Trieste Lisert. In A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Venezia, i flussi di veicoli saranno sostenuti sia al mattino, che al pomeriggio. Non si prevedono congestioni particolari, in ogni caso, poiché gran parte dei turisti hanno approfittato del fine settimana appena passato per mettersi in viaggio e sono quindi già giunti a destinazione. Lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 8 del mattino alle 22. Approfittando di questa sorta di 'finestra', Autovie Venete ha programmato, nella notte fra il 16 e il 17 agosto una chiusura extra per un intervento di messa in sicurezza della banchina laterale e per tagliare l’erba nel tratto di cantiere. Fra Portogruaro e Latisana, dove insistono i lavori per la costruzione della terza corsia, non c’è la corsia di emergenza e quindi è impossibile – perché troppo pericoloso – effettuare il taglio dell’erba di giorno. Un’operazione che però è indispensabile per mantenere la sicurezza perché l’erba alta riduce la visibilità. Da qui la decisione di approfittare di questa settimana, durante la quale il traffico, soprattutto di notte, è molto meno intenso. E’ inferiore, infatti, anche il traffico pesante perché molte aziende sono chiuse per ferie.

Dalle 23 di giovedì 16 alle 5 del mattino di venerdì 17 agosto, l’autostrada A4 Venezia - Trieste sarà dunque interdetta al traffico per sei ore nel tratto compreso fra l’allacciamento A4/A28 e Latisana, in direzione Trieste. Chiusa dalle 20 anche l’area di servizio Fratta Sud (direzione Trieste).