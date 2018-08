Obbiettivo in movimento, Carnia e sport

TOLMEZZO - Denis Blarasin, fotografo di Ravascletto, presenta, venerdì 17 agosto, alle 18, a Palazzo Frisacco (via Renato Del Din 7, a Tolmezzo), una serie di scatti realizzati durante vari eventi sportivi che interessano la Carnia, terra vissuta e amata.

LA MOSTRA - Le immagini vogliono evidenziare la relazione fra la bellezza del territorio e l'importante presenza della pratica sportiva.

L'esposizione rappresenta necessariamente un ‘work in progress’, viste le numerose discipline e manifestazioni sportive proposte. Denis Blarasin lavora attualmente come fotografo e assistente freelance in Friuli, a Milano e all'estero.